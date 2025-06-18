بهاء الدين: خروج الدولة من الاقتصاد بشكل كامل حديث غير واقعى

قال الدكتور زياد بهاد الدين المفكر الاقتصادى مستشار رئيس الوزراء الاسبق، أن خروج الدولة من الاقتصاد بشكل كامل حديث غير واقعى ويفتقد العملية.

وأضاف زياد بهاء الدين خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” الفكرة المسيطرة هو أن الدولة والقطاع الخاص متنافسان وهذا أمر يجب النظر فيه.

علاقة بين الدولة والقطاع الخاص

وأكد مستشار رئيس الوزراء الاسبق أنه يجب خلق علاقة بين الدولة والقطاع الخاص فيها تكامل بين الطرفين لضبط بوصلة الاقتصاد.

وأوضح زياد بهاء الدين، أن وثيقة ملكية الدولة كانت تجربة مهمة منذ 3 سنوات وتقدمت باقتراح الاستفادة من هذه التجربة، لافتا إلى الفترة الحالية تتطلب وثيقة جديدة.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الاقتصاد المصرى قوى وأثبت قدرته على الصمود وأنه تم التنسيق مع البنك المركزى لتأمين سداد التزامات مصر فى الفترة المقبلة.