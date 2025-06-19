قال مراسل قناة العربية أن صفارات الإنذار تدوي في طبريا وحيفا ومناطق عدة شمالي إسرائيل.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

ومن جانبه أفاد إعلام إسرائيلي أن انفجارات ضخمة شمالي إسرائيل جراء الصواريخ الإيرانية.

المفاعل النووي الإيراني IR-40

وكانت ذكرت وسائل إعلام روسية أن المفاعل النووي الإيراني IR-40 القريب من مدينة أراك تعرض اليوم، الخميس، لغارات جوية إسرائيلية، حيث جاء ذلك بعد ساعات فقط من نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا باللغة الفارسية، يدعو فيه السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بالمنشأة.

وذكرت مصادر مُطلعة أن الهجوم استهدف تحديدا منشأة الماء الثقيل في أراك، وهي منشأة حيوية ضمن البرنامج النووي الإيراني.

ويقع مفاعل "أراك" للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي طهران.