إبراهيم ربيع: زلزال 30 يونيو ضرب أركان تنظيم الإخوان.. ومصر فضحت جرائمهم أمام العالم

قال الباحث إبراهيم ربيع إن تنظيم الإخوان لم يعد له أي فاعلية في الإقليم حاليًا، موضحًا أن الجماعة كانت تعكس فقط إرادة الجهات التي تمولها وتوجهها، دون امتلاكها قرارًا مستقلًا.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الولايات المتحدة كانت تراهن على قدرة الإخوان على إحداث تغيير في مصر، نظرًا لمكانتها المحورية في المنطقة، واصفًا مصر بـ"رمانة الميزان".

وأشار إلى أن "الزلزال السياسي" الذي وقع في 30 يونيو، وما أعقبه من سقوط حكم الجماعة، شكّل ضربة قوية لتنظيم الإخوان، مؤكدًا أن التنظيم الدولي يتكون من نحو 20 عضوًا من دول مختلفة، بينهم 12 من مصر، ما يعكس الثقل المصري في إدارة التنظيم.

وشدد ربيع على أن ما تشهده المنطقة اليوم هو من توابع هذا الزلزال، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية والدبلوماسية المصرية لعبت دورًا بارزًا في كشف وفضح جرائم الجماعة أمام المجتمع الدولي، ما دفع دولًا كفرنسا إلى الانتباه لخطر هذا التنظيم على المواطنة، واستقرار الدولة ومؤسساتها.