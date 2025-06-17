محمد مصطفى شردي عن الإخوان الإرهابية: كنت هتسجن أنا وضياء رشوان |فيديو

أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي أن الدولة المصرية في وضع أفضل بكثير الآن، وأن وجود "رفاهية مناقشة قوانين مثل الإيجار القديم والإسكان" دليل على أن المجتمع يتحرك للأمام.

وعلق شردي خلال برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة ، قائلاً: "ما يحدث الآن كدولة كان بالنسبة لنا في لحظة من اللحظات أمل وحلم".



وأشار شردي إلى أنه يتذكر كل عام في شهر يونيو اتهامه في قضية قلب نظام الحكم خلال فترة حكم الإخوان.

وتابع قائلا : "كان عندي قضية قلب نظام حكم، وكنت هتاخد أنا وضياء رشوان نتسجن وبلغونا إننا متهمين في قلب نظام حكم لمجرد إني اعترضت على الإخوان في يوم من الأيام".

وأضاف شردى : "حينما أتذكر الأيام دي أشكر ربنا إننا قدرنا نعدي هذه الفترة واحنا لا زلنا نعاني من استمرار الكيد لهذه الدولة ومحاولات تدمير أسس معينة، والتأثير على الرأي العام وإثارته، والهجوم على القيادات، وكل ما يمكن تخيله ضد مصر".



وأكد أن "هناك أسلحة كثيرة يتم استخدامها من هذه التيارات ضد مصر وسط إقليم مشتعل، ولابد من تذكر هذه الأمور".