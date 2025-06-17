محمد شردي عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية: لا تصدقوا كل ما ينشر بمواقع التواصل

علق الإعلامى محمد مصطفى شردي على الحرب الإيرانية الإسرائيلية قائلا : لا تصدقوا كل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لأن معظمة مفبرك .

وأضاف شردى خلال برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن لا صوت يعلوا فوق الحرب الايرانية الاسرائيلية وتعليقات ترامب ودولة الصين ومسؤلى الدول العظمى .

وتابع شردى قائلا : ايران لم تستطيع حتى الان بوضع إسرائيل فى موقف محرج خاصة ان ترامب اكد منذ قليل انه تم السيطرة على الاجواء الايرانية بالكامل .

وأوضح شردى أن الاسرائيلين يختبئون داخل الملاجئ بينما يلجا الشعب الإيراني للهروب من العاصمة طهران لمحافظات أخرى .

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، صباح اليوم، عن بدء الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، في إطار الهجوم العسكري الواسع الذي تشنه طهران ضد إسرائيل منذ أيام، رداً على ما تصفه بـ"العدوان المتواصل على جبهات المقاومة في المنطقة".

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت "موجة جديدة ومكثفة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة" باتجاه أهداف في عمق الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن العملية تستهدف منشآت عسكرية ومراكز قيادة إسرائيلية.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "تقديرات المؤسسة الأمنية تشير إلى أن الحرب الحالية مع إيران قد تستمر أسبوعين على الأكثر، إذا لم تتدخل أطراف دولية لوقف التصعيد"، وسط قلق متزايد من توسع رقعة المواجهة إقليمياً.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد "إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية"، مؤكداً أن صفارات الإنذار ستدوي في عدة مناطق خلال الدقائق القادمة، وداعياً المستوطنين إلى "الدخول الفوري إلى الغرف المحصنة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية".