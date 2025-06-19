خبير: العالم يتجه لتصنيع أسلحة فتاكة بمبالغ أقل بكثير

وصف محمد عزام خبير الأمن السبرانى التطور الكبير الذى تشهده الأسلحة قائلا:" السنوات القادمة ستشهد أسلحة فتاكة ذاتية تشغيل".

وأضاف محمد عزام خلال حواره مع برنامج “الخلاصة” المذاع عبر قناة “المحور”، العالم يتجه للاسلحة ذاتية التشغيل والتى ستكون أقل تكلفة من الأسحلة المتعارف عليها.

وتابع خبير الأمن السبرانى قائلا:" إيلون ماسك اقترح صناعة انواع من الأسلحة بتكلفة 20 الف دولار بدلا من الطائرة ال F35 والتى تصل تكلفتها ل100 مليون دولار".

الدفاع الإسرائيلية

وكانت أفادت الدفاع الإسرائيلية باستمرار الجسر الجوي بين تل أبيب وواشنطن ووصول طائرات شحن عسكرية أميركية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وأكدت الدفاع الإسرائيلية أن 14 طائرة محملة بالمعدات العسكرية وصلت من أميركا.