خبير عسكري: صواريخ إيران دمرت مناطق كاملة في إسرائيل ونسفت بورصة الألماظ الأهم عالميا

قال العميد محمود محيي الدين الخبير العسكري والباحث السياسي في الأمن الاقليمي، أن الجانب الايراني سحب الجانب الاسرائيلي لفكرة تخفيض أعداد الصواريخ التي وصلت من 190 صاروخ ثم اليوم فاجأت ايران الجميع بقصف من 25 إلى 30 صاروخا بصورة مباشرة.

وأضاف محمود محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الرشقات الصاروخية الايرانية تسببت في تدمير مناطق كاملة في تل أبيب، مؤكدا أن مدينة رمات جان دمرت تقريبا وفيها رئاسة أركان الجيش الاسرائيلي كما دمرت بورصة الألماظ في تل ابيب وهي من أهم بورصات المجوهرات في العالم.

وتابع: "أعقب الرشقات الصاروخية اطلاق صاروخ واحد في مدى 2000 كيلو متر لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية لإسرائيل وهو صاروخ متعدد الرؤوس وإحداها أصاب مستشفى في بئر السبع"، موضحا أن هذه المستشفى قريبة من قيادة المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال.

تكتم إسرائيلى

واستكمل: "هناك تكتم اسرائيلي على إصابات الوحدات العسكرية التي أصيبت في القصف الايراني بغرض التغطية والتعمية وحجب حجم الاصابات وقالوا أنها قرابة 300 مصاب"، لافتا إلى أن المستشفى التي أصيبت ينقل فيها معظم الجنود المصابين في الحرب على غزة"، مشددا على أن تدخل امريكا في الحرب ستجر للمنطقة لتدخلات روسيا.