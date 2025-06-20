إعلام عبري: دمار كبير جراء سقوط صواريخ إيرانية في مناطق عدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم إطلاق صواريخ ثقيلة على إسرائيل.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل.

ومن جانبه أفاد إعلام إسرائيلي بسقوط صاروخ قرب مقر وزارة الداخلية في حيفا.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى حدوث دمار كبير جراء سقوط صواريخ إيرانية في مناطق عدة.

المفاعل النووي الإيراني IR-40

وذكرت وسائل إعلام روسية أن المفاعل النووي الإيراني IR-40 القريب من مدينة أراك تعرض لغارات جوية إسرائيلية، حيث جاء ذلك بعد ساعات فقط من نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا باللغة الفارسية، يدعو فيه السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بالمنشأة.

وذكرت مصادر مُطلعة أن الهجوم استهدف تحديدا منشأة الماء الثقيل في أراك، وهي منشأة حيوية ضمن البرنامج النووي الإيراني.

ويقع مفاعل "أراك" للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي طهران.