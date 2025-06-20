عمرو أديب: إيران عملت مفاجأة في إسرائيل هدِّت أسطورة القبة الحديدية

علق الإعلامي عمرو أديب، على الضربات الصاروخية الإيرانية ضد أهداف في العمق الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، قائلا: ''اللي عملته إيران في إسرائيل مفاجأة.. هدت أسطورة القبة الحديدية الإسرائيلية".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "الجميع خسران، وعلى رأسهم أمريكا.. وترامب قال نستنى أسبوعين ونشوف إيه يحصل.. وقالوا صواريخ إسرائيل قربت تخلص، وواحد يقولي أنت مبسوط من اللي بيعمله الإيرانيين؟.. طيب هو مين اللي ابتدا؟!".

وتابع الإعلامي عمرو أديب،: "أي تسريب إشعاعي بسبب التهور الإسرائيلي؛ هيأثر على المنطقة كلها، وهذا الأمر في منتهى الخطورة، وعلينا جميعا الحذر كل الحذر".