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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء تكشف حقيقة وجود جداول لفصل التيار وتخفيف الأحمال

الكهرباء
الكهرباء
وفاء نور الدين

نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجود خطط حالية لتخفيف الأحمال، مؤكدة أن ما تم تداوله حول وجود جداول لفصل التيار الكهربائي غير صحيح مطلقا. 

وأوضحت الشركة  عبر صفحتها الرسمية  فيسبوك ، ردا على احد المواطنين الذي تساءل عن أسباب تكرار انقطاع الكهرباء، أن أي انقطاع في التيار الكهربائي يحدث نتيجة أعطال طارئة ، مؤكدة  أن فرق الصيانة تتعامل على الفور مع الأعطال عند تلقي البلاغات من المواطنين، كما أن الشركة تتواصل مع المواطنين المتضررين من  انقطاع التيار  عبر الرسائل الخاصة، لبحث أسباب الانقطاع والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

رئيس الوزراء : لا تخفيف للأحمال

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله بشأن تخفيف الأحمال غير صحيح، مشيرا إلى أن الانقطاعات التي تم رصدها مؤخرًا هي حالات فردية ناتجة عن أعطال فنية أو طارئة، وليست جزءًا من سياسة أو جدول زمني لتقنين الاستهلاك.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع بشكل يومي أداء شبكات الكهرباء، وأن الجهات المختصة تعمل على إصلاح الأعطال بشكل فوري لتأمين استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك

وقامت شركات الكهرباء باتخاذ بعض الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف وهي.. 
١- تخفيض الإنارة العامة بما لا يقل عن ٣٠ %
٢- ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بغلق المحال التجارية وجميع الانشطة فى الساعة ١٠ مساء والمتابعة من خلال المحليات والمحافظة.
٣- ضرورة الاطفاء الكامل لجميع الاعلانات المضيئة بالطرق والمحافظات.
٤- التنبيه بالالتزام بمواعيد غلق الوحدات الادارية والمحلية والمبانى الحكومية كحد اقصى ٧ مساء.
5- التنبيه بالالتزام بمواعيد بفتح وغلق المساجد خلال فترة اداء الصلاة فقط.
6- التنسيق مع المحافظات والجهاز الإدارى للدولة  لعمل جدول لاعداد ندوات من مسئولى الترشيد بالشركة لتوعية المواطنين والعاملين بتلك الأماكن بأهمية الترشيد

القابضة لكهرباء مصر تخفيف الأحمال فصل التيار الكهربائي

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