قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آرسنال يتحرك لخطف جوريل هاتو من ريال مدريد وليفربول وتشيلسي
أحمد صابر: أعضاء من الإخوان التحقوا بتنظيم داعش.. وتنظيمها الدولي وهم كبير
أطول نهار في العام.. موعد الانقلاب الصيفي 2025 وبداية فصل الصيف رسميًا
إبراهيم عبد الجواد: الزمالك تعاقد مع مدير فني جديد والإعلان خلال أيام
فلوريان فيرتز: انضمامي إلى ليفربول لحصد كل الألقاب لا من أجل المتعة
صافرة برازيلية تقود مواجهة الهلال وسالزبورج في مونديال الأندية
بنفيكا يقسو على أوكلاند سيتي بسداسية في كأس العالم للأندية
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
ارتفاع عدد الناجين إلى 16 شخصا و3 حالات وفيات فى حادث عقارى القبة
الدليل: القيادة المصرية رفضت محاولات أمريكية للحصول على قاعدة عسكرية
عمرو أديب: إيران عملت مفاجأة في إسرائيل هدِّت أسطورة القبة الحديدية
أسامة الدليل: من خططوا لأحداث 25 يناير تلقوا تدريبات بالخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدليل: القيادة المصرية رفضت محاولات أمريكية للحصول على قاعدة عسكرية

أسامة الدليل
أسامة الدليل
أسامة علي

كشف الكاتب الصحفي أسامة الدليل، تفاصيل المخططات ضد القوات المسلحة المصرية قبل وبعد عام 2011.

وأوضح أسامة الدليل، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن هذا التوجه ظهر مبكرًا في دوائر صنع القرار الأمريكية، لا سيما داخل وزارة الدفاع (البنتاجون).

ضغوط أمريكية 

قال الكاتب الصحفي إنه كانت هناك ضغوط أمريكية في 2009 و2010 لإعادة هيكلة الجيش المصري، وهو ما قوبل بالرفض وقتها من القيادات العسكرية المصرية، كما رُفضت محاولات أمريكية للحصول على قاعدة عسكرية غرب القاهرة.

وتابع أسامة الدليل: "كان الجيش المصري في تلك الفترة مصدر قلق وخوف حقيقي لإسرائيل وبعض الأطراف الإقليمية، وهو ما لم يكن خافيًا عن دوائر صنع القرار في أوروبا والولايات المتحدة".

وأشار الدليل إلى أنه حتى بعد ما وصفه بـ"الانفجار الاجتماعي" في يناير؛ كانت هناك تفاهمات بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية، خاصة بشأن احتواء الجماعات الجهادية، وإعادة طرح فكرة هيكلة الجيش.

وأكد: ظهرت محاولات لاحقة لإيجاد نموذج شبيه بـ«الحرس الثوري الإيراني» في مصر، لافتًا إلى أن قاسم سليماني زار القاهرة خلال تلك الفترة؛ في إطار مساعٍ لتنفيذ هذا المشروع الخطير.

أخبار التوك شو صدى البلد جيش مصر أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

مصروفات المدارس التجريبية 2026

مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة للإيجار القديم بعد تعديل القانون

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

عقار حدائق القبة

لا حصر للمفقودين.. استمرار عمليات البحث عن ضحايا عقارات حدائق القبة

عقار حدائق القبة

سماع صوت سيدة ونجلها من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة

خناقة عين شمس

ضبط وإحضار لصاحب فيديو خناقة عين شمس

بالصور

مخدرات ومؤثرات.. تفاصيل القبض على الممثلة شجون الهاجري | صور

القبض على الممثلة شجون الهاجري
القبض على الممثلة شجون الهاجري
القبض على الممثلة شجون الهاجري

تحذير طبي: مشروبات شائعة تهدد القلب وتزيد خطر الجلطات والسكتات

مخاطر المشروبات الغازية
مخاطر المشروبات الغازية
مخاطر المشروبات الغازية

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

شجون الهاجري
شجون الهاجري
شجون الهاجري

لصحة طبيعية | تناول 5 حصص فاكهة وخضار يوميًا يحسّن جودة النوم

أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم
أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم
أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد