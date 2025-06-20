الدليل: ضرب العلاقة بين الشعب والجيش أخطر أضلاع مثلث هدم الدولة

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل إن ما جرى في 25 يناير 2011، لم يكن حراكًا عشوائيًا كما يظنه البعض، بل عملية منظمة ذات أهداف استراتيجية واضحة.

وأضاف أسامة الدليل، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن من أبرز مخططات 25 يناير 2011، كان استهداف النواة الصلبة للدولة المصرية، وهي القوات المسلحة.

نزول الجيش

تابع أسامة الدليل، قائلا: “إن بعض الشباب في ذلك الوقت كانوا يرفعون شعار: مش هنمشي غير لما الجيش ينزل، وهو ما اعتبره مؤشرًا خطيرًا على أن الجيش كان الهدف منذ البداية".

وأكد الكاتب الصحفي، أن ضرب العلاقة بين الشعب والجيش؛ هو أخطر أضلاع مثلث هدم الدولة.