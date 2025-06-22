باحث: لا يمكن الجزم بالنتائج التى أدت إليها العملية الأمريكية فى إيران

كشف محمد فوزى الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أخر تطورات الأوضاع في الصراع الإيراني الإسرائيلي، والضربة الإمريكية للمفاعلات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن حتى اللحظة لا يمكن الجزم بطبيعة النتائج التى أدت إليها العملية الأمريكية فى إيران.

وتابع محمد فوزى الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن ما يعطل إيران عن الوصول لإنتاج الأسلحة النووية هو أن نتحدث عن تدمير كامل للبرنامج النووى الإيرانى، كما أن إيران سوف تحتاج على رد لحفظ ما الوجه على الأقل لإرساء قاعدة من الردع والردع المتبادل مع الجانب الأمريكى والإسرائيلى.

وأضاف أن طبيعة الرد الإيرانى والأدوات التى ستلجأ إليها سوف تكون عامل محدد سيرسم معالم المشهد فى الفترات المقبلة، ومدى انخراط الوكلاء أو الحلفاء والمجموعات المسلحة المحسوبة على إيران فى المنطقة فى التصعيد هو عامل شديد الأهمية فى مسار الأحداث خلال الفترات المقبلة.