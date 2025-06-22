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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الروسية: لا يمكن التنبؤ بعواقب الهجوم الأمريكي على إيران

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محمد عبد المعز

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، مع نظيره المجري بيتر سيارتو اليوم الأحد، لمناقشة تداعيات الضربة الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية، التي قامت بها الولايات المتحدة بالأمس السبت. 

وقال وزير الخارجية الروسي، إن عواقب الضربة الأمريكية لا يمكن التنبؤ بها، وهي تهدد السلم الدولي، وتُقلص تفعيل معاهدة منع الانتشار النووي في العالم.

ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية، على سجال الحرب الإيرانية الإسرائيلية بتوجيه ضربة مفاجئة لإيران ، عقب دعوة مسؤولون إسرائيليون بالتحرك المنفرد، وضرب المنشآت النووية الإيرانية حسب رويترز، دون العودة للرئيس الأمريكي ترامب ، الذي كان يدعوا لإمهال إيران أسبوعين للعودة للتفاوض، وغير الرئيس الأمريكي رأيه في الأخير، وقرر المشاركة في الحرب ضد إيران.

الخارجية الروسي سيرجي لافروف عواقب الضربة الأمريكية لا يمكن التنبؤ بها

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