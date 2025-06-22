سقوط ضحايا| انتحاري فجر حزاما ناسفا داخل كنيسة في دمشق

قال التلفزيون السوري أن انتحاري فجر حزاما ناسفا داخل كنيسة في دمشق.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة أكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها.

ومن جانبها أفادت وكالة الأنباء السورية بسقوط ضحايا جراء هجوم إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق.

سقوط المسيرات بسوريا

وكان أفاد خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، بسقوط ثلاث طائرات مسيرة إيرانية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي على امتداد السياج الحدودي.

وأوضح هملو، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بمساندة الطيران الحربي، تصدت لعدد كبير من الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية، خصوصا في مناطق مثل الرفيد، صيدا، المعلقة، وسيدة، مشيرا إلى أن معظم الهجمات وقعت داخل الأراضي السورية، ما تسبب بأضرار مادية واسعة طالت ممتلكات المدنيين وحرائق في المحاصيل الزراعية.