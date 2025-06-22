قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أمر النبي بتأخير صلاة العشاء؟.. انتبه لـ7 حقائق ينبغي معرفتها
طقس الغد: شبورة صباحية ورياح نشطة.. والبحران مضطربان
وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو للقاء الرئيس الروسي
وزارة الدفاع الأمريكية: ألقينا 85 طن متفجرات على المنشآت النووية الإيرانية
باحث: غلق مضيق هرمز يؤثر على أسعار الطاقة عالميا ويهدد أمريكا
ضربة فوردو النووية .. تقييمات أولية: ضرر شديد دون تدمير كامل.. إيران نقلت المعدات الحساسة قبل الهجوم
هل نقلت إيران اليورانيوم المخصب من فوردو النووية قبل الضربة الأمريكية؟.. خبير يوضح
محامي عائلة هلهل يرفض اعتذار محمد رمضان ويطالب بحذف اسم العائلة من أغنية أنا مافيا
لمدة ثلاثة مواسم.. ماركة عالمية ترعى الزي الرسمي لفريق الزمالك
الحكومة وفرت الملاجئ.. إعلامي كويتي: لدينا خطة للتعامل مع أي تصعيد بالمنطقة
الأزهر يدين تفجير كنيسة مار إلياس ويعزي أبناء الشعب السوري
هل ينفع حماتي تاخد مفتاح البيت وتدخل بدون استئذان؟.. عضو بالأزهر العالمي تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشارة بالاتحاد الأوروبي: الدبلوماسية لا بديل لها والحل السياسي هو الطريق

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
أسامة علي

قالت كاميلا زاريتا، مستشارة بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يؤمن بأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمات في الشرق الأوسط، مؤكدة أن العودة إلى طاولة المفاوضات أمر ضروري، بغض النظر عن الطرف الذي أغلق هذا المسار سابقًا.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات ضغط حقيقية ويستخدمها في التأثير على جميع الأطراف، سواء إسرائيل أو إيران أو حتى الولايات المتحدة، لدفعهم نحو خيار السلام الشامل والمستدام.

احترام القانون الدولي

وأشارت إلى أن "الأوضاع الحالية تنذر بأن المنطقة على شفا حرب واسعة النطاق، ما يستدعي تحركًا جماعيًا لتجنب كارثة إقليمية"، مؤكدة أن احترام القانون الدولي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحلول السياسية والتفاوضية، لا بالضربات العسكرية.

وأكدت زاريتا أن الاتحاد الأوروبي يدرك خطورة التصعيد العسكري الذي جرى مؤخرًا، معتبرة أن غياب التخطيط المحسوب، كما حدث في قرارات مثل تلك التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يؤدي إلى تفاقم الأزمات بدلًا من حلها.

واختتمت بالتشديد على أن اللقاءات الدبلوماسية، مثل تلك التي جرت مؤخرًا بين مسؤولين أوروبيين ورئيس الوزراء الإيراني، تمثل النهج الأمثل لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي.

الاتحاد الأوروبى اوروبا اخبار التوك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

خطورة الإشعاع النووي

هل نتأثر بـ الإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟.. رد رسمي من مصر والسعودية

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة المقررة لكل الشرائح

احسب معاشك بعد الزيادة .. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025

تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025

مصر تتولي نائب رئاسة الاتحاد الدولي للغاز

مصر تتولى رسميًا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز لأول مرة في تاريخها

صورة أرشيفية

الإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

ورشة تعليم فن الأويما بالكوري الحضاري بدمياط

الكوبري

رسم لايف من موديل في الكوبري التاريخي بدمياط

نائب محافظ دمياط

تعرف على اخر تطورات ملفات النظافة وحقوق الإنسان وخدمة المواطنين بدمياط

بالصور

استعدادات ما قبل الفرح.. دينا الشربيني وياسمين رئيس تخطفان الأنظار بإطلالات جريئة

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة

شبه خيالي.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة برفقة ابنتها

الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة .. فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

الفورمة الجديدة.. صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض

صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني

فيديو

لولا فاني

سحــ.ر بالطلاق والم.وت.. مأســ.اة البلوجر لولا فاني تتصدر السوشيال ميديا‎

ايمان عبد اللطيف

زيادة المعاشات الجديدة.. النسبة وتاريخ التطبيق

الاسماء المتوقع رحيلها عن النادي الأهلي

على رأسهم حسين الشحات … قائمة الراحلين عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية

بوستر أغنية الجو جميل

الجو جميل .. محمود التركي يطرح أحدث أغانيه باللهجة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد