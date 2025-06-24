قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يحذر من تغلغل الموساد الإسرائيلي في بعض الدول
مُزيّنة بـ1220 كليو حرير وذهب وفضة.. الكعبة المشرفة ترتدي الكسوة الجديدة .. غداً
ترامب: دمرنا المنشآت النووية الإيرانية.. ولا أريد تغيير النظام هناك
بث مباشر | أحمد موسى يكشف تطورات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
الشيخ خالد الجندي: النبي عبّر عن حب الوطن في لحظات الهجرة بكلمات خالدة
وزير الصحة الإيراني: 606 قتلى و4700 مصاب منذ بداية القصف الإسرائيلي
مقتل العميد علي رضا لطفي نائب رئيس جهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي
سعر الدولار في البنوك اليوم 24-6-2025
أول رد فعل من زيزو بعد خروج الأهلي من كأس العالم للأندية
فلسطين تطالب بوقف إطلاق النار بغزة بالتزامن مع هدنة إيران وإسرائيل
موعد بداية العام الهجري الجديد 1447هــ .. رؤية الهلال غدا
قصة الهجرة النبوية باختصار .. 24 معلومة نتعلّم منها الدروس والعِبر من هجرة النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يبحث مع شركة يابانية سبل التعاون المشترك

خلال اللقاء
خلال اللقاء
محمد يحيي

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  كانازاوا يوكيو، الرئيس التنفيذي لشركة "تايتان كابيتال" اليابانية، المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين اليابانيين فى مصر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل وزير الإسكان، اللقاء، بالترحيب كانازاوا يوكيو، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، واهتمام الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، بتعزيز سبل التعاون المشترك مع جميع الشركات والمستثمرين اليابانيين، فى مجالات عمل الوزارة، وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين والشركات اليابانية، بما يحقق مصلحة الطرفين.

أكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، معربا عن تطلعه للتعاون مع الشركة اليابانية، حيث أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات سياحية وفندقية، يمكن تنفيذها بنظام الشراكة مع الشركة بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه يتطلع أيضًا للتعاون فيما يخص توطين صناعة المهمات الخاصة بمشروعات المرافق والبنية التحتية وتحلية مياه البحر، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرًا لهذا الملف، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للمحطات الموجودة على مستوى الجمهورية ومشروعات البنية التحتية والمرافق.

وقال الوزير: فيما يخص محطات تحلية مياه البحر لدينا خطة استراتيجية لإنشاء عدد منها ومن الممكن أن يكون هناك تعاون مشترك في هذا الشأن والذي يعد فرصة واعدة نظرًا لحجم الطلبات في المناطق المقرر إنشاء هذه المحطات بها.

من جانبه تقدم كانازاوا يوكيو، بالشكر لوزير الإسكان على إتاحة هذه الفرصة للقاء، والتي تعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين والاستماع إليهم، مشيراً إلى الطفرة غير المسبوقة في مجال التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر، وهو ما لمسه عن قرب من خلال ما يجري على أرض الواقع من تنفيذ لمشروعات عملاقة، ومدن جديدة ذكية، وشبكات طرق ومحاور حديثة، تُعد من بين الأفضل في المنطقة.

وأشاد  كانازاوا يوكيو، بما تقوم به وزارة الإسكان والذي يعد نموذجا ملهما لتخطيط عمراني متكامل يرتكز على رؤية واضحة للمستقبل، ويخلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وهذا ما يجعله أكثر إيمانًا بالقدرة على التوسع وتعزيز شراكات مع الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات جديدة تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه لاحظ بوضوح التحسن في مناخ الاستثمار، من حيث التيسيرات المقدمة والإجراءات المحفزة، إلى جانب وضوح الرؤية الحكومية ووجود إرادة سياسية قوية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والتطوير العقاري.

وقال: نحن في شركة تايتان نؤمن بإمكانات السوق المصرية، ونعتزم ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الإسكان والتنمية العمرانية، ونعمل على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الإسكان.

هذا وقد تناول اللقاء استعراض نشاط الشركة في اليابان في مجالات التطوير العقاري وإعادة تأهيل المباني وغيرها من المجالات وخططها للانتقال إلى الأسواق خارج اليابان.  

وفي الختام وجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، فريق العمل بالوزارة بعقد اجتماعات تنسيقية وورش عمل مشتركة مع الشركة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لاتخاذ خطوات إيجابية في تحقيق مزيد من التعاون.
 

التطوير العقاري الإسكان والمرافق والمجتمعات المهندس شريف الشربيني وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروعات عمرانية مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

ترشيحاتنا

الأهلي

قرارات الأهلي بعد الخروج من المونديال.. الإطاحة بهذا اللاعب

شوبير

شوبير : الاهلي لن يفرط في أي لاعب يحتاج

كرة اليد موعد مباراة مصر وألمانيا

موعد مباراة مصر وألمانيا في كأس العالم للشباب لكرة اليد

بالصور

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

احترس.. الإستحمام بالماء البارد في الحر يضر أكثر مما ينفع

كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟
كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟
كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟

مفاجأة.. تناول الأطعمة السبايسي يخفض درجة حرارة الجسم في الصيف

تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف
تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف
تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف

زينة عروسة في كواليس تصوير مسلسل ورد وشيكولاتة | صور

زينه
زينه
زينه

فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

محمد الريفي وعمر كروان

محمد الريفي يطرح أحدث أغانيه "حقودي" بمشاركة عمر كروان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد