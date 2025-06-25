قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متوسط أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية العصبي
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد شروق الشمس
قبل آداءهما غدا بلجان الثانوية العامة ..تفاصيل كاملة عن امتحاني الفيزياء والتاريخ
عاجل| سرايا القدس: دمّرنا آلية صهيونية متوغلة في منطقة "الترخيص القديم"
الأول على الشهادة الإعدادية بالقليوبية: بحلم أكون طبيب غلابة
مصر في قلب المعرفة.. 11 عاما من التحول نحو دولة منتجة للابتكار والبحث العلمي
1000 جنيه نزول دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأربعاء
مفاجأة.. الأهلي سجل أهدافا بمونديال 2025 أكثر من إجمالي أهداف الفرق العربية
قطاع الموارد المائية والري.. مشروعات كبرى ورؤية استراتيجية لتحقيق الأمن المائي
في الجمهورية الجديدة.. نهضة تعليمية شاملة لبناء الإنسان المصري على مدار 11 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل جديدة بشأن مشاجرة مقهى مصر الجديدة

المتهمين
المتهمين
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاملين بأحد المقاهى بمنطقة مصر الجديدة، لقيامهما بالتشاجر مع السكان والتعدى عليهم وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


تفاصيل الواقعة 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر الأهالى من عاملين أحد المقاهى بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، لقيام العاملين به بالتشاجر مع السكان والتعدى عليهم.


 

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وتم تحديد وضبط طرفيها، وهما مالك محل “صالون رجالى”، وشقيقه وعامل بالمحل، و"مالك مقهى، وعاملان بالمقهى"، كائنين بدائرة القسم، تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب دون حدوث ثمة إصابات لخلافات جيرة بينهم.


 

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة مقهي مصر الجديدة مشاجرة مقهي مصر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

بنك مصر

وظائف بنك مصر 2025 لحديثي التخرج.. التفاصيل والشروط وخطوات التقديم

الزمالك

كفاية عليك عاوزين لاعب سنه أصغر | الزمالك يصدم نجمه بإعلان مفاجئ

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 25-6-2025

كاس العالم

خالد بيومي: ما يفعله الفيفا جريمة سيدفع ثمنها اللاعبون والأندية مستقبلا

مشروع قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

مصرع عاملان في المنوفية

مصرع عاملين بصعق كهربائي أثناء عملهم بسبب عمود ضغط عالي

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي يثمن جهود "الجيش الأبيض" في جامعة الأزهر

«عبدالغفار» يثمن جهود «الجيش الأبيض» بالأزهر في دعم المبادرات الرئاسية

المنام

هل رؤية الله تعالى ممكنة في المنام؟.. أمين الفتوى يجيب

كيفية صلاة المسافر

كيفية صلاة المسافر.. اعرف شروط الجمع والقصر للمرتحل

بالصور

رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية العصبي

رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل
رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل
رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل

كاجوال لافت.. حنان مطاوع تستعرض جمالها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

نشرة المرأة والمنوعات| تحضير القهوة بهذه الطرق ترفع خطر الإصابة بالسرطان.. واكتشاف فصيلة دم جديدة بالصدفة باسم «غوادا سالب»

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

طريقة عمل آيس كريم الفواكه بدون ماكينة في المنزل.. مُنعش للصيف

طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”
طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”
طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”

فيديو

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد