الحكومة تعلن أخبارا سارة بشأن ضخ الغاز للمصانع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الجمعة المقبلة سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية، وأكد حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية سعيا لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.



وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة تقدم الدعم الكامل لقطاع الصناعة والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات لنمو وتطوير هذا القطاع الواعد.



وأشار إلى أن هناك سعيا مستمرا لتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية محليا لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.