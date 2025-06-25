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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين طافش تتألق بإطلالة كاجوال على إنستجرام

نسرين طافش
نسرين طافش
منار نور

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بمجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، خطفت بها الأنظار بإطلالة بسيطة وأنيقة.

وظهرت نسرين في الصور وهي ترتدي توب باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة وبسيطة أضفت على إطلالتها لمسة من العفوية والجاذبية، ما نال إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها الطبيعي وأسلوبها الهادئ.

وكانت التونسية نسرين طافش فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين خلال اللقاء: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

نسرين طافش الفنان نسرين طافش اطلالة بسيطة

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