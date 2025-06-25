كاتب صحفى: تم القضاء على تنظيم الإخوان الارهابى على الأرض

تحدث الكاتب الصحفى أحمد الخطيب عن جماعة الإخوان الإرهابية، وموقعها الأن على الأرض، معقبا:" الخلاص نهائيا من التنظيم الإرهابى ليس سهلا".

وأكد أحمد الخطيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه تم انهاء عمل تنظيم جماعة الإخوان فى مصر منذ سنوات بواسطة إجهزة الأمن المختصة.

عمل التنظيم الإرهابى

وتابع الكاتب الصحفى، الدولة تمكنت من انهاء عمل التنظيم الإرهابى على الأرض لأول مرة منذ عام 1928 العام الذى تأسس فيه تنظيم الإخوان.

وأوضح الكاتب الصحفى، أن فكر التنظيم الإرهابى مازال متواجد من خلال نشر الشائعات على السوشيال ميديا والتجنيد عبر الانترنت.

وأكد الكاتب الصحفى، أن مصر حققت نجاحات باهرة فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، تلك النجاحات لم تحققها دول عظمى.