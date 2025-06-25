التعليم العالي: الجامعات تعي التحديات التي تواجه الخريجين

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات تعي تماما التحديات التي تواجه الخريجين للحصول على وظائف سواء داخليا او خارجيا.

وأضاف خلال حواره مع برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دي ام سي” أن تأهيل اعضاء هيئه التدريس أحد أهم اولويات الوزارة حتى يتمكنوا من توصيل العلوم للطلاب كما هو مخطط.

الجامعات المتخصصة

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن الالاف من الوظائف ستختفي والالاف من الوظائف ستظهر محلها، معقبا:"نعمل على ابتكار برامج تعليميهة بالشراكة مع كافة الاطراف المعنية".

وأكد وزير التعليم العالى أنه تم اطلاق الجامعات المتخصصة وهي تشمل برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل.