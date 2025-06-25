الأهلي يبدأ استخراج تأشيرة اللاعبين للسفر إلى إسبانيا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي بدأ في التجهيز لاستخراج تأشيرة اللاعبين من أجل السفر إلى إسبانيا.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي بيستعد للدخول في معسكر مغلق قبل بداية الموسم الكروي الجديد، ووقع الاختيار على إقامته في إسبانيا".

وأضاف:" كان هناك أكثر من عرض من شركات مختلفة لإقامة معسكر الفريق في دول أوروبية أخرى، لكن النادي فضل إسبانيا بناءً على رغبة المدرب خوسيه ريبيرو".

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.

وكان الفريق قد غادر مطار جون كينيدي في نيويورك مساء أمس، بعد خوض ثلاث مباريات في البطولة التي استضافتها أمريكا لأول مرة بالنظام الجديد.