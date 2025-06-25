الأهلي يقرر استمرار ديانج رغم العروض السعودية.. ويوجه الشكر لـ يحيى عطية الله

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عقد جلسة سريعة مع أليو ديانج أثناء العودة من أمريكا بعد مشاركة الأهلي في المونديال.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" محمد يوسف أبلغ ديانج باستمراره مع الفريق وعدم وجود نية لرحيله عن صفوف الأهلي في الفترة المقبلة، رغم وجود عروض سعودية لمتوسط ميدان القلعة الحمراء".

واختتم: "على الجانب الآخر قرر الأهلي توجيه الشكر لـ يحيى عطية الله، لاعب الفريق المعار من سوتشي الروسي، وهناك مقترح بتكريم اللاعب قبل رحيله عن صفوف الفريق".

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.

وكان الفريق قد غادر مطار جون كينيدي في نيويورك مساء أمس، بعد خوض مبارياته الثلاث في البطولة التي استضافتها أمريكا لأول مرة بالنظام الجديد.