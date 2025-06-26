نور دياب توجه رسالة لوالدها بعد إعلان طرح ألبومه الجديد

نشرت نور دياب، ابنة الفنان الكبير عمرو دياب، رسالة مؤثرة لوالدها عبر حسابها على "إنستجرام"، وذلك عقب إعلان الهضبة عن ألبومه الجديد.

وقامت نور بمشاركة صورة لوالدها وعلقت عليها بكلمات بسيطة لكنها معبّرة، قائلة:

"أنا بحبك ".

شارك الفنان عمرو دياب جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا جمعته مع كل من الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، وفريق عمل الأغنية الجديدة، معلقًا بكلمة واحدة: "ابتدينا".

ويُجدد "الهضبة" تعاونه مع الملحن الكبير عمرو مصطفى بعد غياب دام 6 سنوات، وذلك من خلال ألبوم صيف 2025.

وكان عمرو مصطفى قد كشف الستار عن برومو أغنية "ابتدينا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أشعل حماس الجمهور وتفاعلهم مع عودة هذا الثنائي الفني الناجح.