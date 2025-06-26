فيفا يختار حكما مصريا لمواجهة الوداد والعين في كأس العالم للأندية

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم المصري محمود عاشور ضمن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الوداد المغربي والعين الإماراتي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

عاشور يظهر للمرة الخامسة في البطولة

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان رسمي على صفحته بـ"فيسبوك"، أن محمود عاشور سيشغل مهمة حكم الفيديو المساعد (VAR) في المواجهة المرتقبة، ليُسجل ظهوره الخامس في النسخة الحالية من المونديال.

وتقام مباراة الوداد المغربي والعين الإماراتي علي ملعب أودي فيلد بولاية فيلادلفيا ضمن منافسات المجموعة السابعة والتي تضم كلا من مانشستر سيتي ويوفنتوس وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

طاقم تحكيم كامل مباراة الوداد المغربي والعين الإماراتي

حكم الساحة : درو فيشر (كندا)

: درو فيشر (كندا) مساعد أول : يشيل بارويجن (كندا)

: يشيل بارويجن (كندا) مساعد ثانٍ : ليز أرفا (كندا)

: ليز أرفا (كندا) حكم رابع : هاينز شراوي (باراجواي)

: هاينز شراوي (باراجواي) حكم الفيديو (VAR): محمود عاشور (مصر)

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، وسط متابعة عالمية كبيرة نظرًا لتواجد نخبة من أكبر الأندية على الساحة الدولية.