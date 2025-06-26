موقف الزمالك من تجديد عقود شيكابالا وعبدالله السعيد

أوضح أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، تفاصيل الموقف الراهن بشأن مستقبل الثنائي عبدالله السعيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا داخل صفوف الفريق، مؤكدًا أن الملف بالكامل في يد المدير الرياضي.

موقف عبد الله السعيد مع الزمالك

وخلال مداخلة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، شدد ميدو على أنه لا يملك صلاحية الحديث عن قرارات تخص استمرار أي لاعب، قائلاً:"هناك مدير رياضي داخل النادي هو المسؤول الوحيد عن هذه الملفات، ولا يمكنني التحدث عن مستقبل عبدالله السعيد أو شيكابالا في الزمالك".

شيكابالا مستمر.. ومصير السعيد لم يحسم

وأشار ميدو إلى أن عقد شيكابالا ما زال ساريًا مع الزمالك، في حين انتهى عقد عبدالله السعيد مع نهاية الموسم الماضي، مؤكدًا أن مصيرهما النهائي سيتحدد رسميًا من خلال جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي.

وأضاف ميدو أن رغبة استمرار عبدالله السعيد داخل القلعة البيضاء أمر يتفق عليه الجميع داخل النادي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن حسم الأمر يرتبط بعوامل مالية، قائلاً:"مدة العقد وقيمة الصفقة تلعب دورًا كبيرًا في القرار النهائي، خاصة مع الوضع المالي للنادي في الوقت الراهن".