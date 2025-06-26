رقم قياسي.. تعرف علي راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي، تجديد تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى صيف عام 2027، في خطوة تؤكد استمرار المشروع الطموح للنادي في ضم وحماية نجوم الصف الأول.

رونالدو الأعلى أجرًا في العالم

ووفقًا لموقع الإحصائيات العالمي "Transfermarkt"، فإن رونالدو أصبح بعد تجديد عقده أعلى اللاعبين أجرًا في تاريخ كرة القدم، براتب سنوي يبلغ 185 مليون يورو، ما يعادل:

15 مليون يورو شهريًا

3.8 مليون يورو أسبوعيًا

550 ألف يورو يوميًا

3 عوامل وراء التجديد

الموقع ذاته أشار إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في إتمام الاتفاق:

الراتب الخيالي الذي وضعه على رأس قائمة أعلى لاعبي العالم أجرًا.

الاستقرار العائلي والمعيشي الذي وجده رونالدو في السعودية.

الحصة الرمزية التي سيحصل عليها في النادي، حيث ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو سيُمنح نسبة ملكية جزئية في النصر، تقديرًا لدوره القيادي ومساهمته في تعزيز العلامة التجارية للنادي.

دور جديد في التخطيط

بحسب ما نقلته "ماركا"، فإن النجم البرتغالي لن يقتصر دوره فقط على المستطيل الأخضر، بل سيكون له رأي استشاري في اختيار الصفقات المستقبلية، ضمن رؤية طويلة المدى لدعم مشروع النصر محليًا وآسيويًا.

منذ انضمامه للنصر في يناير 2023، لعب رونالدو دورًا محوريًا داخل الفريق، وساهم في رفع مستوى الدوري السعودي فنيًا وتسويقيًا، ليصبح التجديد معه امتدادًا لـ"قصة لم تنتهِ بعد"، على حد وصف النادي في فيديو الإعلان الذي حمل شعار: "النصر إلى الأبد".