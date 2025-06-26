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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من الجيم .. نسرين طافش تتألق بإطلالة جريئة

نسرين طافش
نسرين طافش
ميرنا محمود

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وظهرت نسرين في الصورة بإطلالة جذابةً جريئة من احدى صالات الجيم ،مرتدية هاف ستومك وبنطلون رياضي، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.


وكانت التونسية نسرين طافش فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين خلال اللقاء: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

نسرين طافش صور نسرين طافش اطلالات النجوم

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