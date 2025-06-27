الغرف التجارية: أسعار الدواجن والبيض لن تتأثر بشكل مباشر بزيادة الكهرباء

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الحديث عن القطاع التجاري كونه المستهلك الأكبر للكهرباء ليس دقيقًا، فغالبية الغرف التجارية في مصر أصبحت تجمع بين الأنشطة التجارية والصناعية، موضحًا أن الكهرباء تُمثل مدخلًا أساسيًا يرفع تكلفة المنتج، مما يدفع المنتجين للبحث عن بدائل.

وأضاف "السيد"، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على قناة "الشمس"، أن تراجع واردات الغاز بسبب الأوضاع العالمية يدفع الدولة لترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يدفع المواطن بدوره لترشيد استهلاكه بشكل تلقائي.

وكشف عن مبادرات الغرف التجارية بالتعاون مع البنوك لتقديم قروض ميسرة بفائدة 3-5% للمزارع والمصانع للتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وذلك لتقليل التكلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أكد أن البيض على وجه الخصوص يستهلك كهرباء على مدار 24 ساعة في مزارع البياض، ولكنه طمأن المواطنين بأن الحلول البديلة مثل الخلايا الشمسية يتم تطبيقها بجدية، وهناك اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لحل جميع المشاكل التي تواجه المنتجين، مما سيساهم في استقرار الأسعار.