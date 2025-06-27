الخرباوي: حكم الإخوان لمصر كان ديكتاتوريا قتلوا وسرقوا باسم الدين

قدم الإعلامى مصطفى بكرى مقدم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” فيلما تسجيليا عن احداث ثورة 30 يونيو وما قبلها.

ثروت الخرباوي

وخلال الفيلم التسجيلي أكد ثروت الخرباوي القيادي الإخواني السابق والمنشق عن الجماعة الإرهابية أن الإخوان كانوا يستهدفون إسقاط الدولة المصرية.

وأضاف ثروت الخرباوي، أن جماعة الإخوان الأرهابية دأبت قبل 30 يونيه على استهداف أركان الدولة ككل لإسقاطها وتحويلها إلى دويلات صغيرة.

وأوضح ثروة الخرباوي أن حكم جماعة الإخوان كان حكم ديكتاتوري، بل كان أسوأ حكم ديكتاتوري شهده التاريخ لأن الجماعة كانت تقتل وتسرق وتقسم الدولة باسم الدين.