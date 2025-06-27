السيد البدوي يكشف كواليس هامة بشأن 30 يونيه ومساندة الجيش للشعب

قدم الإعلامى مصطفى بكرى مقدم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” فيلما تسجيليا عن احداث ثورة 30 يونيو وما قبلها.

وخلال الفيلم أكد السيد البدوي رئيس حزب الوفد سابقا أن ثورة 30 يونيه من أعظم الثورات فى تاريخ مصر، ولم يحدث سابقا وأن خرج الشعب المصرى مثلما خرج فى 30 يونيو.

النخبة السياسية

وأوضح السيد البدوى أن الراحل اللواء محمد العصار تواصل معه إبان ثورة 30 يونيو ليستطلع رأيه والنخبة السياسية فى نزول القوات المسلحة لدعم وحماية ثورة 30 يونيو وطلبات الشعب المصرى.

وأوضح رئيس حزب الوفد سابقا أنه تواصل مع عمرو موسى وزير الخارجية سابقا وغيره وأكدوا ضرورة خروج الجيش لدعم ثورة 30 يونيو، وهو ما أبلغ به اللواء محمد العصار.

وأكد السيد البدوي أن شرعية جماعة الإخوان الإرهابية سقطت بالفعل بعد خروج أكثر من 30 مليون مصرى ضد حكمهم لمصر.