بخيت: الإخوان الإرهابية كانت تسعى لإحداث فتنة بين الشعب وقواته المسلحة

قال اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي، إن القوات المسلحة المصرية كانت على دراية تامة بمخططات الإخوان الارهابية ضدها وضد الشعب المصري.

وأوضح اللواء حمدي بخيت، خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترتكب العديد من الجرائم في حق المواطنين المصريين، وتحاول إلصاق تلك الجرائم في القوات المسلحة المصرية.

المشير حسين طنطاوي

أكد اللواء حمدي بخيت أن المشير حسين طنطاوي- رحمه الله- أصدر أوامره إبان أحداث 2011، للقوات المسلحة، بعدم ضرب النار ضد الشعب المصري مطلقا.

وأشار حمدي بخيت، إلى أن جماعة الإخوان الارهابية دأبت على إحداث خلاف بين الشعب المصري وقواته المسلحة؛ لإضعاف القوات المسلحة المصرية، وإحداث فتنة بين الجيش والشعب.