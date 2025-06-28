“البحوث الإسلامية” يعلن فَتْح باب التقدُّم لمسابقة رمضان 1447هـ للوعَّاظ والقرَّاء

أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة عن فَتْح باب قبول طلبات التقدُّم لمسابقة شهر رمضان المبارك للعام 1447هـ= 2026م، للسادة الوعَّاظ والقرَّاء (الذكور فقط) ممّن يعملون في مجال الدعوة والإرشاد الديني، وذلك استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف في جلسته رقم: (257) بتاريخ: 7 نوفمبر 2018م، الذي نصَّ على قَصْر ترشيح الموفَدين لإحياء ليالي شهر رمضان بالخارج على وعَّاظ الأزهر فقط.

وفي ضوء موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تشمل المسابقة أيضًا السادة المدرِّسين ومعلِّمي القراءات العاملين في مجال تحفيظ مادَّة (القرآن الكريم)، مِنَ المتخصِّصين في القراءات ممَّن يجيدون التجويد والترتيل، ويُوفَدون بصفة (قرَّاء فقط)، بوصفهم مستثنين مِنَ القرار المشار إليه.

شروط التقديم

وقد حدَّدت الأمانة المُدَّةَ من: 26 يونيو حتى 10 يوليو 2025م لتسجيل بيانات المتقدِّمين، وذلك للمقيَّدين على درجة ماليَّة بموازنة الأزهر الشريف، ممَّن يستوفون الشروط الواردة بلائحة الإيفاد رقم: (16) لسنة 2025م.

وأوضح فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ شروط التقدُّم تتضمَّن أن يكون المتقدِّم من الذكور فقط من الوعاظ والقرَّاء، أو من المدرسين والمحفِّظين ومعلِّمي القراءات (قرَّاء فقط)، مع ضرورة أن يكون مقيَّدًا على درجة ماليَّة بموازنة الأزهر، كما يُشترط بالنسبة للقرَّاء أن يجيدوا تجويد القرآن وترتيله، ويُفضَّل مَن كان مشتركًا بنقابة القرَّاء وقدَّم ما يثبت ذلك.

كما أوضح الدكتور الجندي أنه يجب أن يكون المتقدِّم قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرته للعمل في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد، وألَّا تقل تقاريره السنوية في العامين السابقين للتقديم عن 90 درجة، وبالنسبة لمعلِّمي القراءات، فلا يُقبل طلب ترشيحهم إلا إذا كانوا حاصلين على مرحلة التخصُّص كحد أدنى.

وتابع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: يُشترط أيضًا أن يكون المتقدِّم قد أدَّى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها نهائيًّا، وأن يكون لائقًا صحيًّا وخاليًا من العيوب والعاهات الجسمية الظاهرة، كما يُراعَى ألَّا يكون قد وُقِّعت عليه عقوبات جنائية أو تأديبية أو إدارية تزيد على عشرة أيام، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره أو مُحِي الجزاء، وألَّا يكون محالًا للمحاكمة أو التحقيق.

وبيَّن فضيلته أنه يجب ألَّا تقل المُدَّة الباقية في خدمته عن عامين من تاريخ الإعلان، وألَّا يكون قد سبق له الإيفاد للخارج، أو قضى أكثر من ثماني سنوات خارج البلاد سواء بتعاقد شخصي، أو بإجازة بمرتَّب أو دون مرتَّب، مشيرًا إلى أنه يُعدُّ اجتياز الاختبارات المقرَّرة شرطًا أساسيًّا، إلى جانب الحصول على موافقة الجهات المعنيَّة.

وفيما يتعلَّق بالإجراءات التنظيمية، تشدِّد الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة على ضرورة قيام كل متقدِّم باستيفاء بياناته بدقة على استمارة الترشيح عبر بوابة الأزهر الإلكترونيَّة، مع طباعتها واعتمادها ومراجعتها من الرئيس المباشر ورئيس المنطقة المختص، مؤكِّدةً أنه في حال عدم تقديم الاستمارات المستوفاة إلى الإدارة العامَّة لشئون المبعوثين والإيفاد من خلال مندوبي المناطق خلال المُدَّة من: 15 يوليو حتى 30 يوليو 2025م؛ فإنَّ الطلب يُعدُّ مستبعَدًا، ولا يحقُّ لصاحبه دخول الاختبارات.

وتدعو الأمانة المتقدِّمين إلى متابعة الصفحات الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية وبوابة الأزهر الإلكترونيَّة بشكل يومي لمعرفة مواعيد الاختبارات في جميع مراحل المسابقة، محمِّلةً كلَّ متقدِّمٍ المسئوليَّةَ الكاملةَ عن عدم التزامه بما أقرَّ به، أو حال تغيُّبه عن أي اختبار، لا يكون له الحق في المطالبة بالنظر في أمره.

وتؤكِّد الأمانة أنَّ طلبات الإيفاد لن تُقبل إلا باستيفاء الشروط الواردة في لائحة الإيفاد وفي المواعيد المحدَّدة، مع ضرورة إرفاق مجموعة من المستندات مع طلب الترشيح، تشمل: استمارة التقدُّم المطبوعة من البوابة الإلكترونيَّة، وثلاث صور شخصية حديثة (4×6) بخلفيَّة بيضاء مدوَّن عليها الاسم ومعتمدة، وصورتين إضافيتين (5×8)، وصورة معتمدة من المؤهل الدراسي، وصور معتمدة من المؤهلات الأخرى (ماجستير/ دكتوراه)، وصورة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية، وصورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي، ونسخة طبق الأصل من آخر تقريرين سنويين معتمدين من المنطقة، إلى جانب بيان حالة وظيفية معتمَد من جهة العمل.

ومِنَ المقرَّر أن يُعلَن لاحقًا عن مواعيد الاختبارات للمتقدمين، ويمكن التقدم للمسابقة من خلال الدخول على الرابط الآتي:

https://service.azhar.eg/services/مسابقة-الإيفاد