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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة تعديات على كوبري بهجات بالمنوات لإقامة موقف سرفيس نموذجي بالجيزة

إزالة تعديات
إزالة تعديات
أحمد زهران

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة في إزالة التعديات الواقعة على كوبري بهجات بقرية المنوات بمركز أبو النمرس وذلك استجابةً لشكوى أحد المواطنين الذين التقى بهم المحافظ أثناء الجولة.

وذلك في استجابة فورية لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية التي أجراها يوم الخميس الماضي بمراكز ومدن أبو النمرس و الحوامدية . 

ووجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حل جذري لأزمة المواقف العشوائية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بإجراء معاينة ميدانية، أسفرت عن إزالة كافة التعديات والمخالفات على الموقع والتي ضمت كافيهات مقامة بالمخالفة علي أملاك الدولة منذ سنوات وقد تم البدء في إنشاء موقف سرفيس حضاري يخدم أهالي قرية المنوات بالموقع لخدمة المواطنين.

وقد كلف المحافظ اللواء حازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بتجهيز الموقف على مساحة ٦٠٠ متر مربع، يشمل إنشاء سور للموقف ودعمه بمظلات لحماية الركاب، بالإضافة إلى تمهيد الأرضية ببلاط الإنترلوك، وجارٍ حالياً تنفيذ الأعمال على قدم وساق.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل جهودها في تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل الجماعي من خلال إنشاء مواقف حضارية ومنظمة لخدمة المواطنين، مع إزالة أي تعديات أو مظاهر عشوائية قد تعيق حركة السير أو تسيء للمظهر العام.

وأشار إلى أن الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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