قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعيد فتح المجال الجوي بوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة
البيئة: تتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر بالأقمار الصناعية
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمتابعة دقيقة لصيانة الطرق وإزالة عوائق الحوادث.. والدائري الإقليمي أولوية
الرئيس يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون وإزالة أسباب الحوادث فورا
أحمد حسن: اليوم جلسة بين ريبيرو والخطيب لبحث أسباب نتائج الفريق بكأس العالم
عاجل | صور أقمار صناعية: معدات ثقيلة وأعمال حفر إضافية في منشأة فوردو النووية بإيران
برامج تدريبية للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: مؤتمر صحفى للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات الشيوخ..الثلاثاء
حلف الناتو.. قدرات عسكرية نوعية لوقف القوى الصاعدة وردع نووي لمواجهة روسيا
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية
ماذا يعني رفض الشيوخ تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران؟
انقلاب أمريكي.. هل أصبحت كندا خارج لعبة «نافتا»؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشهد انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، والذي نظمته مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أمام مسجد مصطفى محمود بحي الدقي وبمشاركة عدد من المديريات وأجهزة المحافظة، وذلك تحت شعار: «تبرعك بالدم حياة».

وحرص المحافظ ، على المشاركة بشكل إيجابي بعد إطلاقه للمبادرة، من خلال التبرع بالدم داخل السيارة الطبية المجهزة بكافة الإمكانات والأجهزة اللازمة.

وأكد المحافظ، على أهمية المبادرات التي تنظمها وزارة الصحة، والتي تهدف إلى إيصال الخدمات الصحية المختلفة إلى شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يُعد واجبًا إنسانيًا وصورة من صور التكافل الاجتماعي، حيث يُسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وتفقد المحافظ، السيارات المجهزة لاستقبال المواطنين الراغبين في التبرع بالدم، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع المشاركين، مشيدًا بحسن التنظيم والمشاركة المجتمعية الواسعة.

كما دعا المحافظ، المواطنين إلى التبرع بالدم سواء خلال الحملة أو في بنوك الدم التجميعية والتخزينية بمستشفيات المحافظة، مؤكدًا أهمية توفير أرصدة كافية من الدم ومشتقاته بالمستشفيات لاستخدامها في حالات الطوارئ أو الحوادث أو الأمراض المزمنة.

وأضاف أن التبرع بالدم يُعد سلوكًا صحيًا يساعد على تجديد خلايا الدم، ويقلل من احتمالات الإصابة بعدد من أنواع السرطانات، وكذلك من فرص الإصابة بجلطات القلب.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه تم تذليل كافة العقبات وتنسيق الجهود بين فرق التبرع بالدم ومراكز خدمات نقل الدم القومية بالمحافظة، بمشاركة الفرق الطبية المتحركة وسيارات التبرع التابعة لبنوك الدم التجميعية.

وأضافت أنه تم تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية لحث المواطنين على التبرع من خلال فرق التواصل المجتمعي والثقافة الصحية، مشيرة إلى أن أماكن التبرع بالدم تشمل: ميدان مصطفى محمود، ميدان الجيزة، ميدان الحصري، مستشفى العياط، ومستشفى البدرشين.

اخبار الجيزة التبرع بالدم محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

علاج عدم الخشوع في الصلاة

علاج عدم الخشوع في الصلاة.. الإفتاء تنصح بـ 4 خطوات

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين: مستقبل روسيا يكمن في تنمية القطب الشمالي

شهداء غزة

مجزرة جديدة.. استشهاد 47 في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم

أرشيفية

ألمانيا تزيد إنفاقها الدفاعي ليتجاوز 170 مليار دولار بحلول 2029

بالصور

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية.. خليها ضمن روتين يومك

وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد