مصدر يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع المهدى سليمان

كشف مصدر من داخل نادى الزمالك ، عن حقيقة مفاوضات الفارس الأبيض، مع حارس مرمى نادى الاتحاد السكندرى السابق المهدى سليمان.

ونفي المصدر، هذه الأخبار وأكد أن الزمالك من الأساس لم يتفاوض مع المهدى سليمان، كما تحدثت بعض وسائل الإعلامي.

وأكد المصدر، أن الزمالك يمتلك الثنائى محمد صبحى ومحمد عواد، وهناك استقرار على بقائهم، وفى حال التعاقد مع حارس آخر سيكون حارس بمواصفات معينة.

الزمالك يرفع شروطه المالية للتخلي عن حسام عبدالمجيد

من جانب أخر، كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن وضع نادي الزمالك حد أدنى بقيمة 4 ملايين دولار للموافقة على انتقال مدافعه الشاب حسام عبد المجيد للاحتراف بالخارج، وذلك في ظل اهتمام نادي سيسكا موسكو الروسي بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح عبد الجواد، في تصريحاته، أن العرض المقدم من النادي الروسي لا يتجاوز 1.5 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من القيمة المالية التي حددها الزمالك للاستغناء عن اللاعب، مؤكدًا تمسك إدارة القلعة البيضاء بالحصول على مقابل مالي يعكس إمكانات عبد المجيد ومستقبله الواعد.

كانت تقارير صحفية، أشارت إلى اهتمام ناديي سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج بالحصول على خدمات المدافع الشاب، وتقدمهما بعروض رسمية لضم اللاعب.