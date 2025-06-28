قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعيد فتح المجال الجوي بوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة
البيئة: تتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر بالأقمار الصناعية
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمتابعة دقيقة لصيانة الطرق وإزالة عوائق الحوادث.. والدائري الإقليمي أولوية
الرئيس يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون وإزالة أسباب الحوادث فورا
أحمد حسن: اليوم جلسة بين ريبيرو والخطيب لبحث أسباب نتائج الفريق بكأس العالم
عاجل | صور أقمار صناعية: معدات ثقيلة وأعمال حفر إضافية في منشأة فوردو النووية بإيران
برامج تدريبية للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: مؤتمر صحفى للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات الشيوخ..الثلاثاء
حلف الناتو.. قدرات عسكرية نوعية لوقف القوى الصاعدة وردع نووي لمواجهة روسيا
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية
ماذا يعني رفض الشيوخ تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران؟
انقلاب أمريكي.. هل أصبحت كندا خارج لعبة «نافتا»؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع المهدى سليمان

المهدي سليمان
المهدي سليمان
منتصر الرفاعي

كشف مصدر من داخل نادى الزمالك ، عن حقيقة مفاوضات الفارس الأبيض، مع حارس مرمى نادى الاتحاد السكندرى السابق المهدى سليمان.

ونفي المصدر،  هذه الأخبار وأكد أن الزمالك من الأساس لم يتفاوض مع المهدى سليمان، كما تحدثت بعض وسائل الإعلامي.

وأكد المصدر، أن الزمالك يمتلك الثنائى محمد صبحى ومحمد عواد، وهناك استقرار على بقائهم، وفى حال التعاقد مع حارس آخر سيكون حارس بمواصفات معينة.

الزمالك يرفع شروطه المالية للتخلي عن حسام عبدالمجيد
من جانب أخر، كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن وضع نادي الزمالك حد أدنى بقيمة 4 ملايين دولار للموافقة على انتقال مدافعه الشاب حسام عبد المجيد للاحتراف بالخارج، وذلك في ظل اهتمام نادي سيسكا موسكو الروسي بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح عبد الجواد، في تصريحاته، أن العرض المقدم من النادي الروسي لا يتجاوز 1.5 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من القيمة المالية التي حددها الزمالك للاستغناء عن اللاعب، مؤكدًا تمسك إدارة القلعة البيضاء بالحصول على مقابل مالي يعكس إمكانات عبد المجيد ومستقبله الواعد.

كانت تقارير صحفية، أشارت إلى اهتمام ناديي سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج بالحصول على خدمات المدافع الشاب، وتقدمهما بعروض رسمية لضم اللاعب.

نادى الزمالك المهدى سليمان نادى الاتحاد السكندرى الزمالك محمد صبحى محمد عواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

علاج عدم الخشوع في الصلاة

علاج عدم الخشوع في الصلاة.. الإفتاء تنصح بـ 4 خطوات

ترشيحاتنا

جامعه دمياط

بتكلفة 44 مليون جنيه.. وزير التعليم يفتتح مركز البحوث الدولى بجامعة دمياط

افتتاح بمحطة قطار

لتخفيف معاناة المواطنين.. افتتاح وصلة خط قطار بلقاس - المنصورة

محافظ الدقهلبة

تبرعك حياة.. محافظ الدقهلية يتفقد حملة التبرع بالدم بمستشفى بلقاس

بالصور

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية.. خليها ضمن روتين يومك

وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد