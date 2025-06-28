لاعب فلسطيني بالسويد يقترب من الانضمام لنادى الزمالك | خاص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أقتراب البيت الأبيض من التعاقد مع الجناح الأيسر آدم الكايد لاعب نادي بريدا السويدي وذلك لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.



وأشار المصدر لـ "صدي البلد" أن الزمالك يسعي لضم آدم الكايد في صفقة انتقال حر عقب إنتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.



وأضاف، أن الفترة الماضية شاهدت عدة جلسات بين اللاعب ووكيله من جهة وأحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بالزمالك من جهة أخرى.



وأكد، على أن الكايد أبدى ترحيبه الكبير بالإنضمام إلى نادى الزمالك، وبالفعل وصل ميدو بشبه اتفاق نهائى مع اللاعب ووكيله بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

ويذكر أنا اللاعب هو آدم حمزة جهاد أحمد الكايد من مواليد 2 مارس 2002، يحمل الجنسيتين الفلسطينية والسويدية ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.



وسبق له اللعب لـ نادي ناك بريدا الهولندي، ويعد من المواهب الشابة التي تنتظرها تجربة جديدة في الكرة المصرية حال إتمام الصفقة.