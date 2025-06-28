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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقليل معدل الأعمار.. الزمالك يبدأ خطة لتجديد الفريق

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، اتفق مع مسئولي القلعة البيضاء على تنفيذ خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى خفض معدل الأعمار السنية داخل الفريق الأول لكرة القدم، في إطار سعي الإدارة لتجديد لاعبي الفريق وبناء جيل قادر على المنافسة محليًا وقاريًا لسنوات طويلة.

وأكد المصدر لـ “صدى البلد” أن الصفقات الجديدة التي سيتم التعاقد معها خلال الفترة المقبلة ستختار بدقة شديدة، مع التركيز على العناصر الشابة التي تمتلك الموهبة والطموح، بما يتماشى مع سياسة النادي الجديدة الرامية إلى بناء فريق شاب ومتناغم.

في المقابل، شدد جون إدوارد على أهمية الحفاظ على بعض عناصر الخبرة داخل الفريق، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين الشباب وأصحاب الخبرة، ما يساعد على خلق توليفة متميزة قادرة على تحقيق أهداف النادي في مختلف البطولات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقييم شامل لأداء الفريق في الموسم الماضي، حيث ترى الإدارة أن ضخ دماء جديدة سيكون مفتاح العودة إلى منصات التتويج، ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة من إدارة التعاقدات لإتمام صفقات نوعية تدعم هذا التوجه.

نادي الزمالك الزمالك جون إدوارد

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