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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب ملف الأجانب وبحث عن مهاجم أفريقي .. تغيرات مرتقبة بالزمالك

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

بدأ نادي الزمالك خطوات فعلية لإعادة ترتيب ملف اللاعبين الأجانب في الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد، ضمن خطة شاملة لدعم الصفوف بعناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق.

ويبحث الزمالك حالياً عن مهاجم أفريقي سوبر لتعزيز خط الهجوم، بالتزامن مع دراسة تسويق التونسي سيف الدين الجزيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح بقاؤه غير مؤكد داخل الفريق فى الموسم المقبل.


كما تدرس إدارة الكرة إعارة الجناح التونسي الشاب أحمد الجفالي من أجل منحه فرصة المشاركة المستمرة واكتساب خبرات قوية بعيداً عن الضغوط، تمهيداً للاستفادة منه مستقبلاً، وفي المقابل، أنهى الزمالك رسمياً علاقته بالظهير التونسي حمزة المثلوثي، الذي رحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده.

فيما قررت الإدارة الإبقاء على الثنائي المغربي محمود بنتايج وصلاح مصدق، بعد ظهورهما بمستوى مميز في الفترة الماضية، واعتبارهما من الأجانب القادرين على تقديم الإضافة الفنية، ويكثف الزمالك حالياً جهوده للتعاقد مع جناح أفريقي مميز في الجبهة اليمنى، في ظل الرغبة في توفير حلول هجومية قوية تواكب طموحات المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

 

نادي الزمالك الزمالك أحمد الجفالي محمود بنتايج صلاح مصدق سيف الدين الجزيري

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