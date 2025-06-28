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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يرفع شروطه المالية للتخلي عن حسام عبدالمجيد

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
منتصر الرفاعي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن وضع نادي الزمالك حد أدنى بقيمة 4 ملايين دولار للموافقة على انتقال مدافعه الشاب حسام عبد المجيد للاحتراف بالخارج، وذلك في ظل اهتمام نادي سيسكا موسكو الروسي بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح عبد الجواد، في تصريحاته، أن العرض المقدم من النادي الروسي لا يتجاوز 1.5 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من القيمة المالية التي حددها الزمالك للاستغناء عن اللاعب، مؤكدًا تمسك إدارة القلعة البيضاء بالحصول على مقابل مالي يعكس إمكانات عبد المجيد ومستقبله الواعد.

كانت تقارير صحفية، أشارت إلى اهتمام ناديي سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج بالحصول على خدمات المدافع الشاب، وتقدمهما بعروض رسمية لضم اللاعب.

 مدرب الزمالك

من جانب أخر.. يعلن مسؤولو القلعة البيضاء خلال 48 ساعة، اسم مدرب الزمالك الجديد بعد توجيه الشكر لأيمن الرمادي الذي تمكن من الحصول على لقب كأس مصر على حساب بيراميدز في النسخة الأخيرة.

وسيتم بعد 48 ساعة حسم اسم مدرب الزمالك الجديد والإعلان عنه بشكل رسمي بعدما استقرت إدارة النادي برئاسة حسين لبيب على تعيين مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الماضي.

ونسقت إدارة نادي الزمالك مع جون إدوارد المدير الرياضي بالقلعة البيضاء، في ملف مدرب الفريق الجديد، خاصة أن “إدوارد” يتولى هذا الأمر بالكامل، وتم الاتفاق مع مدير فني أجنبي سيقود الأبيض في المرحلة المقبلة.

وقال جون إدوارد، إن مدرب الزمالك الجديد سيكون أجنبيا له تجارب ناجحة، وقاد العديد من الفرق العربية في وقت سابق، إلا أن هناك سياسة مطبقة حاليا بالتكتم على اسم المدير الفني الجديد لحين الإعلان عنه رسميا في اليومين المقبلين.

ويسعى الزمالك للظهور بشكل مغاير في الموسم المقبل مع قيادة فنية جديدة وصفقات جديدة مميزة، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا بعدما اكتفى بلقب كأس مصر فقط في الموسم الماضي.

نادي الزمالك حسام عبد المجيد الزمالك ناديي سيسكا موسكو

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