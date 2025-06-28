كريستيانو رونالدو يوصي بثلاثي برتغالي لدعم مشروع النصر.. بقيادة جيسوس

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، إلى تعزيز مشروع "العالمي" للموسم الجديد 2025-2026، بعد أن جدد عقده مع النادي لمدة موسمين إضافيين، عبر خطة طموحة تهدف لقيادة الفريق نحو البطولات.

وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة " A Bola" البرتغالية، مساء السبت، أن رونالدو أوصى إدارة النصر بالتعاقد مع طاقم برتغالي لدعم المدرب المنتظر جورجي جيسوس، المدير الفني السابق للهلال، والذي بات قريبا من قيادة النصر خلال الموسم المقبل.

ويجري النصر مفاوضات متقدمة مع جيسوس لتوقيع عقد يمتد حتى عام 2027، وهي نفس مدة عقد رونالدو الجديد، مع استمرار التفاوض على التفاصيل النهائية للعقد.

ويسعى رونالدو بالتعاون مع الإدارة لتشكيل منظومة برتغالية متكاملة داخل النادي، تتضمن تولي نيلسون سيميدو دورا فنيا داخل اللجنة التقنية، وتعيين سيماو سابروسا كمدير رياضي، إضافة إلى تعيين جيسوس مدربا للفريق.

وتأتي هذه التغييرات بعد إعلان نادي النصر برئاسة عبدالله الماجد فسخ التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، عقب فشله في تحقيق أي بطولة مع الفريق خلال الموسم الماضي.