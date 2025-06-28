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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستيانو رونالدو يوصي بثلاثي برتغالي لدعم مشروع النصر.. بقيادة جيسوس

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
كريم عاطف

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، إلى تعزيز مشروع "العالمي" للموسم الجديد 2025-2026، بعد أن جدد عقده مع النادي لمدة موسمين إضافيين، عبر خطة طموحة تهدف لقيادة الفريق نحو البطولات.

كريستيانو رونالدو

وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة " A Bola" البرتغالية، مساء السبت، أن رونالدو أوصى إدارة النصر بالتعاقد مع طاقم برتغالي لدعم المدرب المنتظر جورجي جيسوس، المدير الفني السابق للهلال، والذي بات قريبا من قيادة النصر خلال الموسم المقبل.

ويجري النصر مفاوضات متقدمة مع جيسوس لتوقيع عقد يمتد حتى عام 2027، وهي نفس مدة عقد رونالدو الجديد، مع استمرار التفاوض على التفاصيل النهائية للعقد.

كريستيانو رونالدو

ويسعى رونالدو بالتعاون مع الإدارة لتشكيل منظومة برتغالية متكاملة داخل النادي، تتضمن تولي نيلسون سيميدو دورا فنيا داخل اللجنة التقنية، وتعيين سيماو سابروسا كمدير رياضي، إضافة إلى تعيين جيسوس مدربا للفريق.

كريستيانو رونالدو

وتأتي هذه التغييرات بعد إعلان نادي النصر برئاسة عبدالله الماجد فسخ التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، عقب فشله في تحقيق أي بطولة مع الفريق خلال الموسم الماضي.

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