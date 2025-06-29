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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقاء متوقف وتعليق ناري من فايق| ماذا يحدث في قمة بنفيكا وتشيلسي بكأس العالم للأندية

مباراة بنفيكا البرتغالي ضد تشيلسي الإنجليزي
مباراة بنفيكا البرتغالي ضد تشيلسي الإنجليزي
علا محمد

علّق الإعلامي إبراهيم فايق على مباراة بنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي، المقامة حاليًا على ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة شارلوت الأمريكية، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، والتي توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكتب فايق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ضربة جزاء مين يا عم.. أنا عايز أنام، منك لله!"

من جانبه، كشف إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم السبت، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

واعتمد ماريسكا على ثلاثي هجومي مكوّن من: بيدرو نيتو، كول بالمر، وليام ديلاب، بينما يقود الهجوم في الجانب البرتغالي كل من: أنخيل دي ماريا، وإيفانجيلوس بافليديس.

تشكيل تشيلسي الرسمي:

روبيرت سانشيز – مارك كوكوريلا – بينوا بادياشيلي – ليفي كولويل – ريس جيمس – إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو – روميو لافيا – كول بالمر – وليام ديلاب – بيدرو نيتو.

تشكيل بنفيكا الرسمي:

تروبين – أنطونيو سيلفا – داهل – نيكولاس أوتاميندي – فريدريك أورسينيس – كوكو – بارييرو – جواو لويس – أنخيل دي ماريا – إيفانجيلوس بافليديس – شيلديروب.

ويخوض الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يلتقي الفائز مع المتأهل من المواجهة البرازيلية المرتقبة بين بالميراس وبوتافوجو.

وكان تشيلسي قد بلغ دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف فلامنجو البرازيلي، بينما تصدر بنفيكا المجموعة الثالثة متفوقًا على بايرن ميونخ، وبوكا جونيورز، وأوكلاند سيتي.

الإعلامي إبراهيم فايق تشيلسي الإنجليزي بنك أوف أمريكا شارلوت الأمريكية كأس العالم للأندية لسوء الأحوال الجوية

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