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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التعادل المثير بين بنفيكا وتشيلسي .. إبراهيم فايق: «خلينا بقي قاعدين»

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
علا محمد

علّق الإعلامي إبراهيم فايق على مباراة بنفيكا البرتغالي و تشيلسي الإنجليزي، المقامة حاليًا على ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة "شارلوت" الأمريكية، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وقال فايق: "عيب عليك، السيناريو اللي قولته حصل بالضبط... خلينا بقى قاعدين، قلت هيرجعوا يجيبوا جول!"

وقد حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة الوقت الأصلي من اللقاء، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل الفريقين

كشف إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

واعتمد ماريسكا على ثلاثي هجومي مكوّن من:
بيدرو نيتو، كول بالمر، وليام ديلاب،
بينما يقود الهجوم في بنفيكا كل من:
أنخيل دي ماريا، وإيفانجيلوس بافليديس.

تشكيل تشيلسي الرسمي:

روبيرت سانشيز – مارك كوكوريلا – بينوا بادياشيلي – ليفي كولويل – ريس جيمس – إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو – روميو لافيا – كول بالمر – وليام ديلاب – بيدرو نيتو.

تشكيل بنفيكا الرسمي:

تروبين – أنطونيو سيلفا – داهل – نيكولاس أوتاميندي – فريدريك أورسينيس – كوكو – بارييرو – جواو لويس – أنخيل دي ماريا – إيفانجيلوس بافليديس – شيلديروب.

ويخوض الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يلتقي الفائز مع المتأهل من المواجهة البرازيلية المرتقبة بين بالميراس وبوتافوجو.

وكان تشيلسي قد بلغ دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف فلامنجو البرازيلي، بينما تصدر بنفيكا المجموعة الثالثة متفوقًا على بايرن ميونخ، وبوكا جونيورز، وأوكلاند سيتي.

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