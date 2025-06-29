شلاسكو البولندي يوجّه رسالة حاسمة للأهلي بشأن ضم «الحملاوي».. وهذه قيمة الشرط الجزائي

رد نادي شلاسكو البولندي على إمكانية انتقال المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال داريوس سزتيلكا، المدير الرياضي لنادي شلاسكو البولندي، في تصريحات خاصة لبرنامج "رقم 10": "نادي شلاسكو لم يتلقَّ عرضًا رسميًا من الأهلي للتعاقد مع أسد الحملاوي. اللاعب لديه شرط جزائي في عقده، ولن نقوم ببيعه بأقل من هذا المبلغ".

وعند سؤاله عن قيمة الشرط الجزائي، قال: "لا يمكن الإفصاح عن قيمة الشرط الجزائي، ولكنّي أعتقد أن ناديًا كبيرًا بحجم الأهلي سيكون قادرًا على دفع هذا الشرط بكل سهولة".

ومن جانبه، قال مصدر مقرّب من اللاعب: "حدث بالفعل استفسار من الأهلي لضم أسد الحملاوي، وليست هذه المرة الأولى. اللاعب لديه شرط جزائي في عقده يقارب حاجز المليون دولار، وعلى النادي الراغب في ضمه دفع هذه القيمة".

وتابع المصدر: "الأمر الثاني أن اللاعب لديه عرض من نادٍ أوروبي تتم مناقشته حاليًا، لأن البقاء في أوروبا يُعدّ أولوية بالنسبة له، وفي حال فشلت المفاوضات، سيتم النظر في عرض الأهلي إذا كان جادًا ورسميًا".