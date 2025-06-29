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«مانحي أمل» تنطلق من قلب المتحف القومي للحضارة.. و«عابدين» يستعد لحفل مونت كارلو 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«مانحي أمل» تنطلق من قلب المتحف القومي للحضارة.. و«عابدين» يستعد لحفل مونت كارلو 2025

جانب من حفل مانحى الأمل
جانب من حفل مانحى الأمل
محمد الاسكندرانى

شهد المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية انطلاق فعاليات الحفل الرسمي لإطلاق النسخة الخامسة من حملة "مانحي أمل - Hope Giver" العالمية، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرامية لنشر رسائل الأمل والإيجابية من قلب الحضارة المصرية إلى العالم.

المتحف  القومي للحضارة 

وجاءت الحملة هذا العام برعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في المتحف وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة كل من شركة مصر للطيران، ومستشفى بهية لسرطان الثدي، ومستشفى الناس للقلب، إلى جانب عدد من المؤسسات الخيرية.

ويأتي تنظيم الحفل في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم الفعاليات الدولية الهادفة، ضمن جهودها للترويج للمقصد السياحي المصري، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، بما يتماشى مع سياسة الدولة واستراتيجية المتحف لتنظيم واستضافة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة.

وشهد الحفل حضورًا رسميًا وشعبيًا بارزًا، تقدمته يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والسفيرة ديليا جريس ممثلة اليونيسيف، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والكابتن أنور الكموني لاعب التنس الدولي ومؤسس حملة "مانحي أمل"، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الأجنبية، ونخبة من الشخصيات العامة ونجوم الفن، في مقدمتهم الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمة الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، التي رحب خلالها بالحضور وأعرب فيها عن سعادته باستضافة هذا الحدث العالمي، مؤكدًا التزام المتحف بدعم القيم الإنسانية والثقافية التي تمثلها الحضارة المصرية، وتعزيز دوره المجتمعي في دعم ذوي الهمم ودمجهم في الحياة العامة.

كما أشار الدكتور عباس إلى أن حملة "مانحي أمل" تمثل نموذجًا ملهمًا لمبادرة إنسانية عالمية، تضم متطوعين من أكثر من 23 دولة، مشيدًا بدور الحملة في منح الأمل لجميع المرضى حول العالم وتحدي كل الظروف المرضية الصعبة التي يمر بها أي إنسان، فضلًا عن الاحتفال برسائل الأمل والإيجابية التي تنطلق من قلب مصر لتصل إلى كل أنحاء العالم.

كما شهد الحفل الإعلان عن استضافة مصر للحفل الكبير للأمراء والأميرات مونت كارلو 2025، والمقرر تنظيمه في قصر عابدين خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما تضمن الحفل عرضًا لفيلم وثائقي يروي رحلة كفاح الكابتن أنور الكموني ضد مرض السرطان، إلى جانب استعراض لأبرز إنجازات الدولة المصرية في دعم الرياضة وذوي الهمم.

وفي ختام الحفل، استمتع الحضور بمجموعة من الفقرات الفنية والغنائية المبهجة التي قدمها الأطفال، وسط أجواء ملؤها الفرح والتفاؤل، حيث تألقت الفنانة صفاء أبو السعود بمشاركتها الاستعراضية مع الأطفال، والتي نالت إعجاب الجميع.

المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية مانحي أمل حملة مانحى الأمل القومي للحضارة

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