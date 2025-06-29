محمود فوزي: إصدار لائحة "تقنين أراضي وضع اليد" خلال 30 يوما من التصديق على القانون

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد تم وضع خطوطها العؤيض والاستقرار عليها، وسوف تصدر بمرور 30 يوما من صدور القانون.

جاء ذلك ردا على طلب النائب أحمد خطاب بمد فترة إصدار اللائحة التنفيذية إلى 3 شهور بدلا من 30 يوما لتكون مدة كافية للإعدادها، وذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون أملاك الدولة الخاصة.

وقال "فوزي": "مدة الـ 30 يوم كافية لأنها تمت بالتنسيق بين الحكومة".

وأوضح أن هناك مجموعة من القوانين لا تستطيع أن تعمل فيها إلا بكتابة اللائحة التنفيذية الخاصة بها، وخطوط اللائحة التنفيذية موجود بالفعل.