رونالدو يفجر مفاجأة: سأعيش في السعودية بقية حياتي

أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، رغبته في البقاء في السعودية لبقية حياته.

ومدد رونالدو عقده مع النصر السعودي ليستمر مشواره داخل فريق العالمي.

وقال رونالدو في تصريحات رسمية: “عائلتي دائما تدعم قراراتي، ونحن سعداء هنا في السعودية ونحظى بحياة جميلة، السعوديون يعاملوننا بطريقة رائعة جدا جدا، ولهذا نريد العيش فيها ونكمل حياتنا فيها”.

وأضاف: "هدفي بالطبع هو الفوز دائما بالألقاب المهمة مع النصر "لا زلت أؤمن بذلك ولهذا السبب جددت عقدي لسنتين إضافيتين لأنني أؤمن أنني سأكون بطلا في السعودية".

واختتم: “كان لدي بعض العروض للعب في كأس العالم للأندية لكن أرى أنها لم تكن فكرة منطقية، وأعتقد أنه من الأفضل أن أحظى براحة جيدة واستعداد جيد لأن الموسم المقبل سيكون طويلا وسينتهي بكأس العالم، أريد أن أكون مستعدا ليس فقط للنصر بل أيضا لمنتخب البرتغال، لهذا قررت أن ألعب نهائي دوري الأمم الأوروبية وألا أستمع لأي عرض، وطبعا أن أستمر في هذا النادي الذي أحبه”.