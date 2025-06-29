قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول روسي: بوتين وترامب قد يعقدا اجتماعا في أي لحظة
منتخب مصر يتوج بذهبية بطولة إفريقيا لسلاح الشيش رجال
مصر تدين الهجوم الإرهابي شمال غرب باكستان.. وتقدم التعازي لأسر الضحايا
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
منتخب مصر يتوج بذهبية بطولة إفريقيا لسلاح السيف سيدات
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة
نقل وميكروباص.. القبض على 9 سائقين بسبب السير عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي
أخبار التكنولوجيا| كمبيوتر محمول بشاشة تاتش عالية الدقة.. إطلاق Redmi K Pad بمواصفات جبارة تنافس iPad
قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا القدرة على التعامل مع جميع التهديدات العالمية
الصفقة رقم 3.. مودرن سبورت يضم عماد حمدي لاعب الإسماعيلي السابق
أوكرانيا تستبعد تحقيق السلام عقب الهجوم الروسي بـ 447 مسيرة
مودرن سبورت يعلن التعاقد مع عماد حمدي لاعب الإسماعيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة .

وقال المحافظ في برقيته لفخامة الرئيس:
"يطيب لي سيادة الرئيس أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمى آيات التقدير ،احتفاءً بانتصار الإرادة الشعبية التي أعادت مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو، والتي قامت بحمايتها قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة تحت قيادتكم الحكيمة."
وأضاف النجار:
"إن مواقفكم الجادة والشجاعة في مواجهة قوى الفساد والطغيان والإرهاب، وانحيازكم الكامل لإرادة الشعب، وبخاصة المواطن البسيط، أعطت الأمل في بناء دولة عصرية قائمة على ركائز من الديمقراطية والاستقرار من أجل شعب مصر العظيم الذي يخطو خطوات واثقة يحدوها الأمل والرجاء نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا."

واختتم المحافظ برقيته قائلاً:
"سيادة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا ماضون على درب قيادتكم، وعهدُنا معكم أن نواصل العمل بإخلاص لتحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن."

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

المضمضة

هل يجب على مدخن السجائر المضمضة قبل الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

شاشة ألعاب

إمكانياتها وسعرها.. طرح شاشة ألعاب جديدة من AOC

تركب عربيه أيه مستعملة

بربع مليون جنيه.. اعرف تفاصيل وموديلات وأسعار أبرز 5 سيارات بالسوق

جهاز Redmi K Pad

ريدمي تطلق Redmi K Pad بمواصفات ممتازة لينافس iPad

بالصور

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل

فيديو

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد