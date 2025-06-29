محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة .

وقال المحافظ في برقيته لفخامة الرئيس:

"يطيب لي سيادة الرئيس أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمى آيات التقدير ،احتفاءً بانتصار الإرادة الشعبية التي أعادت مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو، والتي قامت بحمايتها قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة تحت قيادتكم الحكيمة."

وأضاف النجار:

"إن مواقفكم الجادة والشجاعة في مواجهة قوى الفساد والطغيان والإرهاب، وانحيازكم الكامل لإرادة الشعب، وبخاصة المواطن البسيط، أعطت الأمل في بناء دولة عصرية قائمة على ركائز من الديمقراطية والاستقرار من أجل شعب مصر العظيم الذي يخطو خطوات واثقة يحدوها الأمل والرجاء نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا."

واختتم المحافظ برقيته قائلاً:

"سيادة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا ماضون على درب قيادتكم، وعهدُنا معكم أن نواصل العمل بإخلاص لتحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن."