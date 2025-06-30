قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات
معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة
ترامب يسعى إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن
مصدر بالأهلي: ريبيرو يوافق على رحيل عمر كمال بشرط
وزير الخارجية: علاقاتنا بالدول العربية أبدية لا يمكن أن تتزعزع
الروبوتات الذاتية تقنية ثورية تستعد لإعادة تشكيل العالم
والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق
عمرو أديب يناشد وزير الصحة بنقل الناجية من حادث الطريق الإقليمي لمستشفى مجهز
تراجع ملحوظ في سعر الدولار اليوم 29-6-2025
وزير الخارجية: مصر لن تسمح تحت أي ظرف أن يتم المساس بحصتها من مياه النيل
هل استخدام العطور يؤثر على صحة الصلاة؟.. أمينة الإفتاء تجيب
وزير الخارجية: نأمل في التوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع أو اثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 30 يونيو 2025: تجنّب القرارات المتسرعة

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

تشعر بالإلهام للتواصل مع أحبائك والتعبير عن مشاعرك الحقيقية. قد تظهر لك فرص غير متوقعة في العمل أو من خلال هواية ثق بإرشادك الداخلي، وستتقدم بثبات نحو أهدافك.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

إذا كنت في علاقة، فإن مشاركة مفاجأة صغيرة أو لفتة لطيفة يمكن أن ترفع معنويات شريكك وتقوي علاقتكما. قد يجد السرطان العازب الراحة عندما يُظهر أحد معارفك الجدد اهتمامًا حقيقيًا المحادثة الصادقة والاستماع باهتمام سيبنيان الثقة. حافظ على تواصل لطيف وصادق. 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

اليوم، يرسل جسمك إشارات واضحة تستحق الاهتمام. انتبه لأي علامات تعب، وخصص فترات راحة قصيرة بين المهام، المشي القصير في الهواء الطلق أو التمدد الخفيف ينعش طاقتك ويهدئ عقلك، احرص على شرب كمية كافية من الماء، واختر وجبات مغذية غنية بالفواكه والخضراوات الطازجة. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم فرصة لمشاركة أفكار جديدة مع زملائك وكسب احترامهم. قد يستفيد مشروع جماعي من اهتمامك بالتفاصيل، لذا تطوّع لمراجعة الملاحظات أو العروض التقديمية المهمة، تجنّب القرارات المتسرعة؛ بل فكّر قليلًا قبل اتخاذ أي إجراء.   

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

لا تتردد في طرح الأسئلة إذا كنت غير متأكد، فالوضوح يُؤدي إلى نتائج أفضل دوّن ملاحظاتك وحدد أهدافًا صغيرة طوال اليوم. تصميمك اللطيف سيكسبك الاحترام ويُحقق تقدمًا ثابتًا.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم السرطان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا بأنواعها في الأكشاك؟

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب الجاي.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين

سكن لكل المصريين 2025

50 ألف جنيه مقدم.. أماكن وأسعار وشروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين 2025

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي

بالفيديو.. هيفاء وهبي وبوسي تواصلان تصدر التريند بأغنية فيلم "أحمد وأحمد"

فعاليات ثقافية وفنية

قصور الثقافة بالدقهلية تحيي ذكرى ثورة 30 يونيو

سامح مهران

سامح مهران رئيسا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2026

بالصور

لقطات من المؤتمر الصحفي لمسرحية المللك لير

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

فيديو

هيفاء وهبي

بالفيديو.. هيفاء وهبي وبوسي تواصلان تصدر التريند بأغنية فيلم "أحمد وأحمد"

مروة عبد المنعم

صوت التليفون بيخوفني... فنانة مشهورة تعاني من فوبيا غريبة

ايمان عبد اللطيف

إعفاء من مصروفات المدارس.. قرارات عاجلة من الحكومة لصالح أسر ضحـ.ايا الإقليمي

محمد رمضان

محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب وسناب شات بأغنية أنا أنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد